ريكي يحقق أسرع توقيت بالدراجات النارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل الدراج الأمريكي ريكي برابك، أسرع توقيت في المرحلة الخاصة السابعة في فئة الدراجات النارية، متقدما بفارق 2:07 دقيقتين عن إغناسيو كورنيخو، و2:19 دقيقتين عن سكايلر هاوس، في حين أنهى سام ساندرز المرحلة بفارق يقل 3 دقائق عن برابك.

يشار إلى أن هذا ثاني فوز بإحدى مراحل داكار 2021 لبرابك منذ فوزه بالمرحلة الاستعراضية، وإحرازه ثاني أسرع توقيت في المرحلة الخاصة الثانية.

وشهدت فئة الدراجات النارية تحولا كبيرا في الأحداث في المرحلة الخاصة السابعة، فقد خف أداء الدراج الأرجنتيني كيفن بنافيدس، حيث كان منافسا على الفوز بها، في حين تقدم دميتري سوتنيكوف للمركز الثاني.