عمري القادسية يقتحم المنافسة على صدارة هدافي الدوري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعاد مهاجم فريق القادسية حسن العمري المهاجم المحلي للواجهة بعد اقتحامه المنافسة على صدارة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 أهداف في رابع ترتيب الهدافين بعد الثلاثي البرازيلي رومارينيو صاحب السبعة أهداف، والأنجولي فابيو آبرو مهاجم الباطن برصيد 8 أهداف، فيما لا يزال السويدي كارلوس ستراندبيرج يتصدر قائمة الهدافين برصيد 9 أهداف، وذلك بعد انقضاء الجولة الـ12 من دوري المحترفين السعودي. وأشاد المدرب الوطني يوسف الغدير بإمكانيات حسن العمري، ممتدحا اللاعب مع فريقه هذا الموسم، مشددا على أن اللاعب يعد موهبة مميزة بالكرة السعودية أكملت نضوجها وبروزها بشكل لافت، ومن المنتظر أن يكون له شأن كبير في الكرة السعودية إذا استطاع المحافظة على نفسه وموهبته. العمري في سطور: الاسم / حسن محمد العمري تاريخ الميلاد / 21-4-1994 الطول / 168 الوزن/ 55 كجم رقم الفانلة / 7 المركز / لاعب وسط مهاجم تاريخ التحاقه بالنادي / 1-7-2015 أهداف العمري: الدوري : الأهلي 76 الاتفاق 43 من ضربة جزاء العين 38، 79 الباطن 26، من ضربة جزاء الوحدة 31، من ضربة جزاء كأس الملك الشباب 89، من ضربة جزاء صناعة الأهداف: صنع هدف زميله النيجيري ستانلي أوهاتشي في مرمى الرائد في الدقيقة الـ91 المشاركات: شارك في 10 مباريات من أصل 12 مباراة معدل تقييم أداء اللاعب: 7/ 10 اللاعب حسن العمري بحسب الغدير: مهاري ومراوغ مميز ثقة في النفس وقتالية على الكرة لاعب طرف ويقدم الإضافة الهجومية وصناعة اللعب والتسجيل في آن واحد تكتيكي وأمين على كرته السرعة والتحكم بالكرة والتسديد على المرمى متطور وذكي في الملعب

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