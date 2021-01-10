الاتحاد يبحث عن مستثمرين لتجاوز التزاماته المالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​​بعد أن أنهت إدارة نادي الاتحاد كافة الإجراءات التعاقدية مع شركة رياضية عالمية لتنضم لرعاة الفريق الأول، وتفتح مجالا استثماريا يعود بالنفع أولا على خزينة النادي من خلال المقابل المالي نظير وضع شعار الشركة على قمصان لاعبي الفريق، وتحاول لجنة الاستثمار بالنادي البحث عن مزيد من الرعاة لتساعد إدارة النادي في تسيير أموره من خلال الإيفاء بالمصروفات والالتزامات خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي 2021. ميدانيا رفض المدير الفني للفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد فابيو كاريلي منح اللاعبين راحة أمس عن التدريبات، ووجه اللاعبين الأساسيين بتأدية مران استرجاعي فيما أدى بقية اللاعبين تدريبات لياقية وفنية. من جهة أخرى استعادت إدارة نادي الاتحاد خدمات بطل العالم للألعاب الالكترونية مساعد الدوسري مرة أخرى لتمثيل النادي في منافسات هذا الموسم. من جهة أخرى استعادت إدارة نادي الاتحاد خدمات بطل العالم للألعاب الالكترونية مساعد الدوسري مرة أخرى لتمثيل النادي في منافسات هذا الموسم.

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