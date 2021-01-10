3 فرق تزاحم الهلال على صدارة الدوري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ابتسمت الجولة الـ12 لأصحاب الأرض بعد أن خذلتهم في الجولة الماضية، إذ لم يخسر أي من الفرق التي لعبت على أرضها، ففازت 5 فرق، وتعادل التعاون مع الرائد في بريدة، والفتح مع الوحدة بمكة، والهلال مع الباطن في حفر الباطن. وتزاحم الهلال 3 أندية على الصدارة، وهي الشباب الذي فاز على الاتفاق ليزيح الأهلي من الوصافة بفارق الأهداف، إضافة إلى الاتحاد الذي يملك 21 نقطة ولم يعد يفصله عن المتصدر سوى 4 نقاط. للمرة الأولى في الدوري منذ سنوات يبرز الضعف الدفاعي على القوة الهجومية، إذ إنه وبعد انقضاء الـ12 جولة، كانت نسبة 5 أندية فقط بما لها من الأهداف وما عليها موجبة، وهي أندية الهلال التعاون والوحدة والشباب والاتحاد، فيما تساوت نسبة الأهداف لها وعليها للفتح وأبها، في حين كانت نسبة ما تلقته بقية الفرق أكبر من نسبة التسجيل بواقع 60%.

شهدت الجولة تسجيل 14هدفا، 75% منها في 3 مباريات هي النصر والعين، والهلال والباطن، والأهلي والقادسية، فيما باقي المباريات سجل فيها 3 أهداف بعد أن انتهت مباراتان بالتعادل السلبي.

واصل الاتحاد الجولة الـ11 دون خسارة ليتصدر الفرق مع الهلال كأقل الفرق خسارة، فيما استمر ضمك والعين في سلسلة الخسائر الأكبر بـ8 هزائم.

بنفس السيناريو فرط الأهلي في الصدارة، رغم تعثر المتصدر الهلال بالتعادل مع الباطن، وخسر من القادسية بثلاثة أهداف لهدف، وبات ثالثا بعد فوز الشباب على الاتفاق وصعوده للوصافة وعودته للمنافسة بقوة، ولم يعد يفصله عن المتصدر الهلال سوى 3 نقاط فقط، فيما سيلعب الأهلي والهلال في الجولة المقبلة بجدة.

في حين أن أندية الهلال والفيصلي والرائد والباطن والعين وضمك لم تذق طعم الفوز في الجولات الثلاث الماضية.

الرائد خلال 7 جولات متتالية لم يحقق الانتصار، وتوقفت انتصارات الوحدة بالتعادل الأول له هذا الموسم مع الفتح، وتلقى الفيصلي خسارته الرابعة على التوالي.

تساوى الفتح والهلال في القوة الهجومية بـ 20 هدفا، فيما التعاون الأضعف بـ 13هدفا، وفي الدفاع الأضعف فريق ضمك بتلقي 24 هدفا أرقام من الدوري: ستراند بيرغ من أبها يتصدر الهدافين بـ9 أهداف

يوسف الجبلي من الباطن الأول في صناعة الأهداف 6

شافيز الباطن وكيش الاتفاق الأكثر حصولا على البطاقات الصفراء 6 مرات

التعاون الأقوى دفاعا بـ6 أهداف تلقاها

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