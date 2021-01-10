شكرا لقرائتكم خبر الكفاءة المالية تربك النصر.. والسويكت يستنجد بالشرفيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقتربت إدارة نادي النصر من إعلان تجديد عقد الثنائي عبدالإله العمري وسامي النجعي ثلاث سنوات، بعد أن توصلوا إلى اتفاق مبدئي يقضي باستمرارهما مع الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد توصيات فنية من قبل المدرب البرتغالي السابق روي فيتوريا.

وأفادت مصادر لـ«مكة» بأن المدرب الحالي الكرواتي الين هورفات طالب بضرورة حسم ملف تجديد عقديهما لكسب ثقتهما خلال استحقاقات النصر في المرحلة المقبلة المصيرية، التي من أبرزها المنافسة على بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر المزمع إقامتها أواخر الشهر الحالي.

من جهة ثانية تسابق إدارة النصر برئاسة الدكتور صفوان السويكت الزمن بإجراء اتصالات واسعة مع أعضاء الشرف الداعمين للإيفاء بشروط والتزامات استخراج رخصة الكفاءة المالية وتسديد راتب شهرين.

ميدانيا عاود لاعبو الفريق الأول لكرة القدم تدريباتهم اليومية، استعدادا للقاء الرائد ضمن الجولة الـ13 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الجمعة المقبل، وقد حضر في التدريبات العائد من الإصابة اللاعب أيمن يحيى بعد شفائه تماما من الإصابة التي لحقت به أخيرا في العضلة الضامة، فيما أكمل اللاعب عبدالرزاق حمدالله برنامجه التأهيلي، تأهبا للعودة مجددا لتمثيل الفريق في نهائي كأس السوبر أمام الغريم التقليدي الهلال.

وغاب حمدالله عن المواجهات الماضية بسبب معاناته من الإصابة في العضلة الضامة.

وبدأ نادي النصر في استعادة النتائج الإيجابية بعدما حقق فوزين متتاليين على حساب الفيصلي في الجولة الـ11، والعين في الجولة الـ12.

ويستعد النصر لمواجهة الرائد الجمعة المقبل ضمن الجولة الـ13.

ويحتل النصر المركز الـ11 برصيد 14 نقطة بعد مرور 12 جولة.