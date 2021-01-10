طارق كيال ينفي هروبه من أهلي جدة



الرياض: عيسى الحكمي

رفض طارق كيال المشرف السابق على الكرة في أهلي جدة السعودي اتهامه بالهروب بعد استقالته من منصبه عقب الخسارة القاسية أمام القادسية 1-3 في الدوري السعودي لكرة القدم الخميس الماضي.

وكتب الكيال عبر حسابه في «تويتر»: «البعض يعتقد أني هربت من الأهلي في هذا الوقت، وهذا ليس صحيحاً ولكن أترك الإجابة على هذا السؤال لرئيس النادي الأخ عبد الإله، وماكان طلبه بعد المباراة مباشرة عندما اتصل بي وما هي رغبته، والدكتور ياسر محروس يشهد على ذلك لأنه كان موجوداً».

وكانت مصادر قد أكدت وجود خلاف بين طارق كيال وإدارة النادي الأهلي أدى مع تدهور النتائج لاستقالة الأخير وعدم خوض الإدارة في التعليق على الاستقالة.

ويواجه الأهلي الهلال في الجولة الثالثة عشرة بعدما خسر الأول مباراتين ليفرط في اللحاق بالصدارة وتعادل الثاني في آخر جولتين مفوتاً هو الآخر فرصة الابتعاد بالمركز الأول الذي يحتله برصيد 25 نقطة مقابل 23 نقطة للأهلي والشباب و21 نقطة للاتحاد الرابع.

على صعيد آخر، ومع مواصلة اتحاد جدة الغريم الأزلي للأهلي تطور نتائجه أرجع البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الفريق ذلك للعمل التدريبي الكبير الذي ينجزه الفريق بالإضافة لارتفاع الجانب البدني عند اللاعبين.

وأكد أن التعاون القائم بينه وبين جميع العناصر يمنح الفريق هذا الزخم، ما جعله يتأهل إلى نهائي كأس محمد السادس العربية وأيضاً تقدمه للمركز الرابع على مستوى الدوري برصيد 21 نقطة بعد الفوز الأخير على ضمك.

وكان عبد الرحمن العبود قد منح الاتحاد النقاط الثلاث على حساب ضمك في ختام الجولة الدورية الثانية عشرة، وسجل العبود هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 36.

وشهدت المباراة إلغاء هدف للاتحاد في الدقيقة 90 سجله فهد المولد بعد مراجعة الحالة عبر التقنية واحتجاجات من جانب الاتحاد لعدم احتساب ضربة جزاء لمصلحة المولد في لقطة سابقة للهدف.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد ضمك عند 8 نقاط في المركز الأخير بعد تلقيه الخسارة الثامنة والثانية توالياً في آخر خمس مباريات.

على خط آخر أعلنت لجنة الكفاءة المالية الخاصة بالأندية الرياضية السعودية منح فرصة للأندية التي أخفقت في الحصول على شهادة الكفاءة المالية حتى 21 يناير/ كانون الثاني الجاري شريطة الوفاء بثلاثة شروط هي تسديد كافة الالتزامات حتى 30 أكتوبر /تشرين الأول الماضي بدون جدولة، وتسديد الالتزامات عن شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين وتقديم المستندات التي تثبت ذلك قبل الساعة الثالثة من 21 يناير الجاري.