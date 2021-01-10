شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى ردا على أنباء عودة العفيجي: الأهلى أغلق صفحة رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عدلى القيعى، مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى، حقيقة تدخل رجال أعمال لعودة رمضان صبحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز إلى القلعة الحمراء، مؤكدا أن ناديه أغلق صفحة اللاعب نهائيا.

وقال القيعى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن رمضان صبحى مرتبط بعقد مع ناديه وليس من مبادئ الأهلى التفاوض مع لاعبين متعاقدين مع أندية، موضحاً أنه يرفض التعليق على مثل هذه الأنباء، خاصة أنه لا يوجد نية لدى الإدارة فى عودته.

وكان سيف زاهر قد كشف خلال برنامج ملعب أون تايم على فضائية أون تايم سبورتس، وجود محاولات من عدة رجال أعمال لإعادة نجم كبير لأحد القطبين بعد انتقاله إلى نادٍ آخر شهير فى الدورى المصرى، الأمر الذى جعل جميع التكهنات تشير إلى رمضان صبحى.

وقال سيف زاهر، إن هناك محاولات جادة من رجال أعمال لإعادة لاعب ترك أحد القطبين فى الدورى المصري مقابل انتقاله إلى نادٍ آخر شهير بمقابل مادى كبير جدا .

وأضاف سيف زاهر، أن اللاعب أبدى موافقته على الرجوع إلى ناديه مرة أخرى، رغم صغر فترة وجوده مع الفريق الآخر، وشدد سيف زاهر على أن هناك تحفظا ورفضا من مجلس إدارة النادى لصعوبة تقبل الجمهور الأمر.