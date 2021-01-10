شكرا لقرائتكم خبر عن الجنوب أفريقية ديزيريه إليس تقترب من مهمة تطوير الكرة النسائية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن الجنوب أفريقية ديزيريه إليس، مدربة منتخب الكرة النسائية، ضمن المرشحات لتولى ملف تطوير الكرة النسائية فى مصر خلال الفترة المقبلة، وتعكف اللجنة الثلاثية حالياً على حصر بعض الأسماء قبل بدء التفاوض بشكل رسمى، وتعتبر ديزيريه اليس المرشحة الأقرب حتى الآن.

وفازت ديزيريه إليس، مدرب منتخب جنوب أفريقيا للسيدات، بلقب أفضل مدرب لفرق السيدات فى أفريقيا لعام 2019 خلال الحفل الذى أقيم بالغردقة والمقدمة من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".

وحصدت إليس الجائزة بعدما تفوقت على توماس دينيربى مدرب منتخب نيجيريا، وآلان جومفا مدرب منتخب الكاميرون.

وأهدت ديزيريه إليس مدربة جنوب أفريقيا جائزة أفضل مدربة فى أفريقيا عام 2019 لكل النساء، بعدما حافظت على لقبها أفضل مدربة فى أفريقيا لفريق سيدات للعام الثانى على التوالي، وتحدثت "ديزيريه" عقب تتويجها وأكدت فخرها بالجائزة وإهدائها لكل النساء.

ويسعى اتحاد الكرة لتكرار تجربة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، بعدما استطاع المدرب المخضرم تحقيق الثلاثية مع المارد الأحمر وقيادته للمشاركة فى مونديال الأندية، ويفكر اتحاد الكرة جدياً فى الاستعانة بديزيريه إليس لتطوير اللعبة فى مصر، خاصة أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" طالب جميع الاتحادات المحلية بالاهتمام بالكرة النسائية الفترة المقبلة وتطويرها، كما رصد مبالغ مالية كبيرة للاتحادات لدعم اللعبة.

وتعاقد النادى الأهلى مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لقيادة الفريق الأحمر عقب استقالة السويسرى رينيه فايلر، ليصبح أول مدرب أفريقى يقود النادى الأهلى فى تاريخه، ونجح الأخير فى تحقيق المطلوب منه حيث توج مع الفريق ببطولة دورى أبطال افريقيا للمرة التاسعة فى تاريخ الأحمر بجانب كأس مصر على حساب طلائع الجيش، فيما كان الاهلى قد حسم الدورى قبل التعاقد مع موسيمانى.

يأتى هذا فى الوقت الذى تشهد فيه كرة القدم النسائية فى جنوب أفريقيا طفرة فنية كبيرة، حيث شارك منتخب سيدات جنوب أفريقيا فى بطولة كأس العالم الأخيرة للسيدات التى أقيمت فى فرنسا، وهو ما جعل مسئولى الجبلاية يفكرون فى الاستعانة بخبيرة من جنوب أفريقيا لتطوير الكرة النسائية فى مصر.

وقررت اللجنة الثلاثية مؤخرا إعادة تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الكرة النسائية، على أن يتولى محمد كمال المهمة الفنية للمنتخب الوطنى الأول للسيدات، و تعيين أحمد رمضان مديرًا فنيًا للمنتخب الوطنى للشابات، على أن يتولى محمد محسد المهمة الفنية للناشئات.