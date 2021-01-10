شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة ينهي اتفاقه مع الأهلى لاستعارة أحمد ياسر ريان لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو نادى سموحة اتفاقهم مع نظرائهم فى النادى الأهلى بشأن الحصول على خدمات أحمد ياسر ريان، مهاجم الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وعلى سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجارى، لاسيما بعد خروج اللاعب من الحسابات الفنية للجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيماني.

وأكد فرج عامر، فى تصريح خاص لليوم السابع، أنه أنهى اتفاقه مع الأهلى على ضم أحمد ياسر ريان، باعتباره الأقرب للرحيل عن الفريق الأحمر فى الميركاتو الشتوى الحالي، مشيرا إلى أن الاتفاق مع إدارة الأهلى يقضى بأنه سيحصل على أحد الثنائى أحمد ريان وصلاح محسن، بناءً على رغبة موسيماني الذى سيحدد من يبقى ومن يخرج للإعارة.

ويعد أحمد ريان الأقرب للرحيل عن الأهلى فى ظل رغبة موسيمانى فى الإبقاء على صلاح محسن، لنه من الصعب التخل عن الثنائى للإعارة فى الوقت الحالي.

ويرغب أحمد ياسر ريان فى الخروج للإعارة من أجل الحفاظ على حظوظه فى المشاركة بأولمبياد طوكيو فى أغسطس المقبل، فى ظل صعوبة حصوله على فرصة المشاركة الأساسية فى الأهلي، لاسيما أنه لم يشارك مع الفريق الأحمر بشكل أساسى سوى فى مباراة وحيدة أمام سونيديب بطل النيجر فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا.

ويضم الأهلى 5 مهاجمين فى الوقت الراهن، ولا يمانع موسيمانى فى التخلى عن أحد المهاجمين فى الوقت الحالى، بسبب التخمة الموجودة فى هذا المركز، واللاعبين هم والتر بواليا ومحمد شريف ومروان محسن وصلاح محسن وأحمد ريان، بخلاف وجود محمود كهربا وجونيور أجايى الذين يجيدان اللعب فى مركز رأس الحربة الصريح.