شكرا لقرائتكم خبر عن طرح أغنية تامر حسنى الترويجية للمونديال خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر بروفات حفل افتتاح مونديال اليد المقرر انطلاقة الأربعاء المقبل، بالتنسيق مع باقي التجهيزات ،ومن المقرر طرح أغنية البطولة الترويجية للنجم تامر حسني خلال ساعات، وأكدت لجنة التسويق أن الفيديو كليب أصبح جاهزا تماما للعرض، ومن المقرر أن يحيي تامر حسني حفل الافتتاح الأربعاء المقبل بخلاف تقديمه الأغنية الترويجية للمونديال.

وتستضيف صالات استاد القاهرة وصالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديد وبرج العرب منافسات البطولة.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، إقامة مباريات منتخب مصر فى السابعة مساءً بدءًا من يوم 13 يناير الجارى على صالة استاد القاهرة الدولى، ويبدأ الفراعنة مباريات بطولة العالم بمواجهة تشيلى، ثم جمهورية التشيك يوم 16 يناير، وأخيرا السويد يوم 18 ضمن المجموعة السابعة، وتضع اللجنة المنظمة للبطولة الرتوش الأخيرة لحفل الافتتاح المقرر أن يحييه النجم تامر حسنى بأغنية للبطولة.