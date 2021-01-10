شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محمد حمدى ظهير بيراميدز بجذع فى الرباط والغضروف الداخلى للركبة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور مصطفى المنيرى، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، تفاصيل الإصابة التى تعرض لها محمد حمدى الظهير الأيسر الدولى فى المباراة الأخيرة أمام نادي البنك الأهلي التى جمعتهما الجمعة الماضى، وانتهت بالتعادل السلبى، موضحًا أن اللاعب تعرض لإصابة قوية عبارة عن جذع فى الرباط الداخلي والغضروف الداخلي للركبة، موضحا أن الأرضية السيئة للملعب كانت سببا رئيسيا فى الإصابة القوية التى تعرض لها المدافع الدولي.
وشدد رئيس الجهاز الطبي على أن اللاعب حصل على علاج دوائي وسيتم تأهيله لمدة 10 أيام بشكل مبدئي، وبعدها تتضح الصورة النهائية حول موقفه ومدة غيابه وموعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية مجددا.
وأعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز قائمته التي تخوض مباراة وادي دجلة في الدوري الممتاز، ويستضيف بيراميدز نظيره وادي دجلة فى الخامسة مساء غدٍ الاثنين، في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة للدوري الممتاز، على استاد الدفاع الجوي.
وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي - المهدي سليمان
خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - علي جبر - طارق طه - أحمد فتحي - أحمد سامي
خط الوسط: عمر جابر - أحمد توفيق - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - محمود حمادة - أحمد الشيخ - إبراهيم عادل
خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس
ويحتل بيراميدز المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 8 نقاط، حصدهم من 5 مباريات، فيما يقع وادى دجلة بالمركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط، حصدهم من 5 مواجهات.