شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محمد حمدى ظهير بيراميدز بجذع فى الرباط والغضروف الداخلى للركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور مصطفى المنيرى، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، تفاصيل الإصابة التى تعرض لها محمد حمدى الظهير الأيسر الدولى فى المباراة الأخيرة أمام نادي البنك الأهلي التى جمعتهما الجمعة الماضى، وانتهت بالتعادل السلبى، موضحًا أن اللاعب تعرض لإصابة قوية عبارة عن جذع فى الرباط الداخلي والغضروف الداخلي للركبة، موضحا أن الأرضية السيئة للملعب كانت سببا رئيسيا فى الإصابة القوية التى تعرض لها المدافع الدولي.

وشدد رئيس الجهاز الطبي على أن اللاعب حصل على علاج دوائي وسيتم تأهيله لمدة 10 أيام بشكل مبدئي، وبعدها تتضح الصورة النهائية حول موقفه ومدة غيابه وموعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية مجددا.