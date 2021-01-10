شكرا لقرائتكم خبر عن نقل منتصر النبراوي للمستشفى بعد تعرضه لقصور فى الشريان التاجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقل منتصر النبراوي، رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن وتذكرتي، إلى المستشفى فى الساعات الأولي من صباح اليوم، الأحد، إثر تعرضه لقصور فى الشريان التاجي بالقلب، ويتواجد حاليا بالمستشفي .

وكان منتصر النبراوي قد أصيب منذ عدة أيام بفيروس كورونا قبل ساعات من حفل رأس السنة الذى كان يشرف عليه منتصر النبراوي بصفته رئيس شركة تذكرتي، ثم عقد بعدها اجتماعات مطولة عن طريق الفيديو كونفرانس بسبب التجهيز لكاس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر وتنطلق 13 يناير الجاري، ما تسبب في نوع من الإجهاد لينصحه الاطباء بالراحة التامة بعد الإصابة بقصور فى الشريان التاجي للقلب.