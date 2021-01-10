شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يخرج من حسابات الزمالك بسبب 30 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج حسام حسن، مهاجم فريق سموحة، من حسابات نادي الزمالك خلال الميركاتو الشتوي الحالي، باعتباره بديلا لمصطفي محمد مهاجم الأبيض الشاب، والذى أصبح على أعتاب الانتقال لنادي سانت إييتان الفرنسي، في انتقالات يناير الجاري.

وشهدت الفترة الماضية، مفاوضات بين مسئولي الزمالك وسموحة، بخصوص صفقة حسام حسن، وأبدي النادي السكندري، ترحيبا بإتمام الصفقة، نظير تقاضي 30 مليون جنيه، وهو ما رفضه النادي الأبيض، حيث كشف مصدر عدم إتمام الصفقة ولو بـ 20 مليون جنيه مشددا على أن المبلغ المطلوب من سموحة مبالغ فيه وغير منطقي.

ويسعى نادي الزمالك للتعاقد مع أكثر من مهاجم في الميركاتو الشتوي في ظل تأكد رحيل مصطفي محمد للاحتراف الخارجي، وعدم الاقتناع بقدرات عمر السعيد في قيادة الهجوم الأبيض خلال الفترة القادمة، لذا سيتم ضم أكثر من مهاجم قبل غلق باب القيد الشتوي وفقا للمخطط الزملكاوي.

وشارك حسام حسن مع سموحة، هذا الموسم في 4 مباريات، بإجمالي 347 دقيقة، ونجح في تسجيل هدفين الأول في شباك الاتحاد السكندري والثاني في مرمي وادي دجلة.