شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة بن شرقي مع مسئولى الزمالك لكشف حقيقة رغبته فى الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المغربي أشرف بن شرقي، صانع ألعاب الزمالك، جلسة خاصة مع مسئولى النادى، خلال الساعات القليلة الماضية، للحديث عن مستقبله وكشف حقيقة رغبته فى الرحيل، بعد الأنباء المنتشرة بخصوص دخوله فى مفاوضات مع أندية أخرى فى الفترة الأخيرة.

بن شرقي أكد لمسئولي الزمالك أنه لا يفكر في الرحيل نهائيا هذا الموسم، كما يردد البعض، وتركيزه بالكامل في المباريات المقبلة، سواء في الدوري المحلي أو بطولة أفريقيا، مؤكدا عدم دخوله فى مفاوضات مع أندية خليجية الفترة الأخيرة كما تردد.

وشدد بن شرقي على عدم صحة ما تردد بخصوص توقيعه لنادي العين الإماراتي، مؤكدا أنه ملتزم بعقده الحالى مع الزمالك، ولا يرغب فى الرحيل من الأساس.

كما أكد بن شرقي لمسئولي الزمالك عدم صحة الأخبار المتداولة بخصوص سعيه لإيجاد ثغرات فى عقده للرحيل عن الزمالك مثلما فعل التونسي حمدى النقاز فى وقت سابق، قائلا : "لماذا أرحل في الوقت الحالي ما الداعى لذلك؟".

وأضاف بن شرقي خلال حديثه مع مسئولي الزمالك، أن تفكيره فى الرحيل سيكون حال تلقي عرض مغرٍ للاحتراف فى أوروبا، مشددا على أن وجوده في نادي الزمالك أمر كبير لأنه أحد أكبر الأندية الأفريقية والعربية وكافة اللاعبين يتمنوا التواجد في صفوفه.