شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئو 99 بالزمالك يكتسحون البنك الأهلى برباعية فى حضور حازم إمام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الناشئين بالزمالك مواليد 1999 على البنك الأهلي برباعية نظيفة فى المباراة التى أقيمت اليوم على ملاعب الناشئين بمقر النادى فى ميت عقبة بحضور نجم النادى الأبيض وعضو مجلس النواب حازم إمام.

وحرص الثلاثى حازم إمام وأسامة نبيه ومحمد صبرى، نجوم الزمالك السابقون، على متابعة مباراة فريق الناشئين مواليد 1999 أمام البنك الأهلي التى أقيمت على ملاعب الناشئين بمقر النادي فى ميت عقبة، ودار حديث مطول بين الثعلب الصغير وطارق يحيى رئيس اللجنة الفنية بقطاع الناشئين، وأيمن عبد العزيز.

وتوجه حازم إمام إلى مقر نادى الزمالك بعدما تسلم بطاقة عضويته بمجلس النواب بعدما وقع عليه الاختيار ضمن قائمة المُعينين من جانب رئيس الجمهورية بمجلس النواب.

وكان قد وقع الاختيار على حازم إمام نجم نادى الزمالك الأسبق من رئيس الجمهورية لتعيينه فى مجلس النواب قبل جلسته الافتتاحية التى ستعقد الثلاثاء المقبل، باعتباره من الشخصيات الرياضية صاحبة الأثر فى قطاع الرياضة، وصاحب بصمة واضحة فى الملاعب المصرية سواء مع الزمالك أو منتخب مصر. وبدأ حازم إمام مسيرته الاحترافية بـنادى الصيد فى القاهرة قبل انتقاله إلى نادى الزمالك قبل انتقاله إلى أوروبا، والتحق حازم إمام بنادى أودينيزى الإيطالى فى صيف 1996 بعد أن تم اختياره كأفضل صانع ألعاب فى أفريقيا عام 1996.

بعد البداية الجيدة مع النادى الإيطالى، أصيب حازم إمام إصابة ادت إلى ابتعاده عن الملاعب لبقية الموسم، وقد عانى من قسوة الحياة فى إيطاليا بسبب صغر سنه. وفى 1998 وقع حازم إمام على عقد إعارة مع نادى دى جرافتشاب وأمضى هناك 18 شهرًا بعدها، وفى صيف 2000 عاد حازم إمام إلى أودينيزى ليجد نفسه فى قائمة البدلاء، فقرر العودة إلى مصر.