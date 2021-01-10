شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل انتقال مصطفى محمد لسانت إيتيان.. وطريقة السداد أبرز الخلافات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة تفصل انتقال مصطفي محمد، مهاجم الزمالك الشاب، لصفوف نادى سانت إيتان الفرنسي، بناءً على رغبة اللاعب الذى يرفض كافة محاولات استمراره، ما دفع مسئولى القلعة البيضاء للموافقة على رحيله، خاصة أن استمراره دون رغبته سيؤدى لانخفاض مستواه الفني وعدم استفادة النادي من خدماته بالشكل المطلوب.

وكشف مصدر مطلع داخل الزمالك أن الوقت الحالي يشهد وضع الرتوش الأخيرة على صفقة انتقال مصطفى محمد لصفوف سانت إيتان الفرنسي، موضحا كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.

عرض سانت إيتان

وفقا للمصدر الزملكاوي، عرض سانت إيتان الفرنسي سداد 4 ملايين يورو لضم مصطفي محمد، بخلاف مليون و 500 ألف يورو حوافز بشروط محددة، و15% من نسبة بيعه مستقبلا لأى نادٍ.

طلبات الزمالك

وأضاف المصدر، أن الزمالك طلب تقاضي 5 ملايين يورو نظير التنازل عن خدمات مصطفي محمد للنادي الفرنسي، بالإضافة إلى مليون و500 ألف يورو حوافز بشروط محددة وكذلك 15% من نسبة بيعه مستقبلا لأى نادٍ.

طريقة السداد أحدث الخلافات

وأشار المصدر الزملكاوي إللى وجود خلاف فى الوقت الحالي بين ناديي الزمالك وسانت إيتان حول 3 بنود الأول هى قيمة التعاقد والثانى نسبة إعادة البيع، وهى خلافات يسهل حلها، بينما الخلاف الأكبر هو طريقة سداد قيمة الصفقة، حيث طلب سان إيتان سدادها على قسطين بواقع 2 مليون يورو فور التوقيع و 2 مليون أخرى بعد سنة، بينما طلب الزمالك تقاضى 5 ملايين يورو "كاش" لإتمام الصفقة، وهو ما يتم التفاوض حوله فى الوقت الحالي.