محمد فضل عن تعيين حازم إمام وغالى بمجلس النواب: يتمتعان بحصانة حب الجماهير

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد فضل، لاعب الأهلى والإسماعيلى السابق وعضو اللجنة الخماسية التى أدارت الكرة المصرية فى وقت سابق، على تهنئة حازم إمام وحسام غالى بعد تعيينهما بمجلس النواب مؤخراً، وكتب فضل عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، "ما شاء الله حاجة فعلاً تشرف وتفرح، دى الناس التى تتمتع بالحصانة، قبل دخولها مجلس النواب، ومعنى الحصانة هنا هو حب الجماهير لهم، ربنا يقدركم على هذا الملف المحترم".

من ناحية أخرى حرص حازم إمام على متابعة مباراة فريق الناشئين لنادى الزمالك مواليد 1999 أمام البنك الأهلي التى أقيمت اليوم على ملاعب الناشئين بمقر النادي فى ميت عقبة، ودار حديث مطول بين الثعلب الصغير وطارق يحيى رئيس اللجنة الفنية بقطاع الناشئين، وأيمن عبد العزيز.



محمد فضل على انستجرام

وتوجه حازم إمام إلى مقر نادى الزمالك بعد أن تسلم بطاقة عضويته بمجلس النواب بعد أن وقع عليه الاختيار ضمن قائمة المُعينين من جانب رئيس الجمهورية بمجلس النواب.

وكان قد وقع الاختيار على حازم إمام نجم نادى الزمالك الأسبق من رئيس الجمهورية لتعيينه فى مجلس النواب قبل جلسته الافتتاحية التى ستنعقد يوم الثلاثاء القادم، باعتباره من الشخصيات الرياضية صاحبة الأثر فى قطاع الرياضة، وصاحب بصمة واضحة فى الملاعب المصرية سواء مع الزمالك أو منتخب مصر.