شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يظهر بقميصه الأساسى أمام الرجاء المغربى فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر الإسماعيلي بقميصه الأساسي باللون الأصفر والشورت الأزرق، فيما يظهر الرجاء صاحب الأرض بقميصه الأبيض خلال المباراة التى ستجمع الفريقين غدا، الاثنين، فى إياب دور الأربعة لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الفني الذي عقد منذ قليل، بحضور معيط الشعري مراقب المباراة ودينا لحرش المنسق الإعلامي، ومن جانب الإسماعيلى طارق أبو الليل المدير الإداري وعلاء وحيد المتحدث الرسمى، فضلا عن عدد من مسئولى الفريق المغربى.

وشهد الاجتماع الاتفاق على عدة أمور المقرر الالتزام بها خلال اللقاء المقرر إقامته باستاد الكبير فى مدينة مراكش دون حضور جماهيرى، مثل نظام التبديلات والذى سيتيح لكل فريق إجراء خمسة تغييرات، كما سيتم الاحتكام لركلات الترجيح مباشرة دون إقامة أوقات إضافية فى حال تعادل الفريقين فى نتيجة المباراة.

ويستضيف الفريق المغربى الدراويش فى مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، علماً بأن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الفريق الأصفر بهدف نظيف عن طريق فخر الدين بن يوسف.

على الجانب الآخر، يواصل لاعبو الرجاء المغربى تدرياتهم استعدادا لمواجهة الإسماعيلي غدا الاثنين على ملعب مراكش الكبير فى إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، وسط تهديد لثلاثي الفريق الأخضر بالغياب حال التأهل للنهائى لمواجهة اتحاد جدة السعودى.

وأسند الاتحاد العربى لكرة القدم إدارة مباراة الإسماعيلى والرجاء المغربى تحكيميًا للعراقى مهند قاسم ويساعده مواطنه واثق مدلل والأردني أحمد الرويلي، بجانب الأردني أحمد يعقوب حكمًا رابعًا.