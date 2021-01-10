شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة مباريات منتخب مصر فى السابعة مساءً بدءًا من 13 يناير الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، إقامة مباريات منتخب مصر فى السابعة مساءً بدءًا من يوم 13 يناير الجارى على صالة استاد القاهرة الدولى، ويبدأ الفراعنة مباريات بطولة العالم بمواجهة تشيلى، ثم جمهورية التشيك يوم 16 يناير، وأخيرًا السويد يوم 18 ضمن المجموعة السابعة، وتضع اللجنة المنظمة للبطولة الرتوش الأخيرة لحفل الافتتاح المقرر أن يحييه النجم تامر حسنى بأغنية للبطولة.

كانت اللجنة العليا للمونديال اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبحضور وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لليد، والمهندس هشام نصر رئيس اتحاد اليد واللجنة المنظمة والكابتن حسين لبيب مدير البطولة، قررت إقامة بطولة العالم لكرة اليد المقرر انطلاقها الأربعاء المقبل بدون جمهور.