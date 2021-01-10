شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع ياسين: أرفض العمل مع منتخبات الناشئين من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب أنه اكتفى بالعمل مع منتخبات الناشئين والشباب، مؤكدا أن سنه أصبح لا يتحمل التدريب لفرق تلك المرحلة السنية الصعبة والتي تحتاج لوقت وجهد وتركيز مضاعف من أجل بناء منتخب قوى يستطيع المنافسة في البطولات المختلفة.

وأضاف ربيع ياسين خلال ندوة الخليج 365 أنه ضحى بالوقت والجهد من أجل إنجاز المهمة وصناعة جيل جديد للكرة المصرية، إلا أن إرادة الله كانت أكبر من الجميع وعاد المنتخب من تونس دون أن يخوض أي مباراة بسبب إصابة أكثر من 15 لاعبا بفيروس كورونا القاتل بالرغم أن كل المتابعين كانوا يضعون شباب الفراعنة في المرتبة الأولى لتحقيق البطولة.

ورفض مدرب منتخب الشباب كل الاتهامات التي طالته خلال الفترة الماضية من الدكتور وليد منظور طبيب المنتخب بأنه المسئول الأول عن إصابة اللاعبين بكورونا ، مؤكدا أن كل المنتخب كان شاهدا على مجهوده الجبار من أجل تحقيق حلم الملايين بالتأهل لكأس الأمم الأفريقية بموريتانيا والتي يصعد منها أول ثلاثة لكأس العالم.