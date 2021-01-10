شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشيد بمجهود شباب المتطوعين وتواصلهم مع منتخبات مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بالمجهود الكبير لأعضاء لجنة المتطوعين بعد تواصل مجموعة عمل مرافقى المنتخبات باللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مع رؤساء البعثات المشاركة فى البطولة فى نسختها الـ 27 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجارى.

وأوضح الوزير أن مرافقى المنتخبات بدأوا بالفعل التواصل مع رؤساء بعثات المنتخبات المشاركة في البطولة لإطلاعهم على كافة الترتيبات والإجراءات التي سيتم اتخاذها منذ وصولهم لمطار القاهرة، بالإضافة إلى مقار الإقامة وملاعب التدريب والمباريات الرسمية وكذلك التعرف على طلبات البعثات المختلفة من أجل توفيرها من خلال اللجنة المنظمة للبطولة.

ونجح مجموعة العمل في التواصل مع منتخبات النرويج والسويد والبرازيل والدنمارك وعدد كبير من المنتخبات الأخرى تنفيذا لخطة العمل الموضوعة من قبل لجنة المتطوعين بالمونديال.

وطالب الدكتور أشرف صبحى بتوفير كل متطلبات النجاح لكافة المشاركين في البطولة مؤكدا أن مصر تحدت كافة الظروف الصعبة ولكننا قادرون على إنجاح البطولة في ظل الدعم الكبير الذى تلقاه اللجنة المنظمة من القيادة السياسية والدعم الكبير والمتابعة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فضلا عن المتابعة اللحظية من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للبطولة.