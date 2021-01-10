شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يجتمع بمديرى الإدارات ورسالة شكر لأيمن يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع المستشار اللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، مع مديري الإدارات بالنادي للوقوف على سير العمل في الفترة الحالية، وحرص رئيس اللجنة على الاستماع للمشاكل والأزمات التي واجهت الإدارات في الفترة الماضية.

وأكدت اللجنة على مساندة ودعم جميع إدارات النادي، وحل كل الأزمات التي تواجههم في الفترة الحالية لكي تؤدي كل إدارة عملها على أكمل وجه دون أي معوقات، وذلك يصب في النهاية لصالح أعضاء النادي.

وشددت اللجنة على ظهور كل العاملين بالنادي بالشكل الذي يليق باسم الزمالك والالتزام بمواعيد العمل والأداء المميز الذي سوف تقابله اللجنة بتكريم الإدارة الأفضل. وطالبت اللجنة من الإدارات سرعة الأداء في تنفيذ المهام ومعاملة الأعضاء بشكل حضاري.

كما حرص المستشار عماد عبد العزيز على توجيه الشكر لأيمن يونس، مؤكدًا إنه يعد أحد أبناء النادي المخلصين المتميزين على تلبيته نداء ناديه وقت محنته، والعمل بكل حب وإخلاص واجتهاد وذكاء رغم ظروفه الخاصة في حياته لكنه لم يرض غير أن يعمل متطوعا دون أي مقابل.

وأكدت إدارة النادي أن وقوفه بقوة وإصرار للحفاظ على قوام فريق الكرة بمجهوداته الفنية والإدارية الناجحة المتطورة أثمرت عن انسجام أكثر بالفريق مثمنين الجهود التي بذلها لحل كافة المشكلات والملفات المتعلقة باللاعبين في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأثنت إدارة النادي على حالة الحب والاحترام التي زرعها يونس ليس فقط في ناديه بل في الوسط الرياضي كله حتي مع المنافسين وهي الروح الإيجابية التي ترفع من شأن واسم الزمالك وهو ما عهدناه دائما من رموز الزمالك المتميزين.

وأعربت إدارة النادي عن تمنياتها بأن يستمر التعاون في المرحلة القادمة بشكل مثمر مرض للطرفين بين أيمن يونس ونادي الزمالك.