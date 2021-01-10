شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد عبد الملك مديراً فنياً لنادى الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادي الشمس، برئاسة الدكتور أسامة أبوزيد، تعيين أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق مديراً فنياً لفريق الشمس خلال الفترة المقبلة، ويعاون عبدالملك فى الجهاز الفنى كل من عبدالسلام نجاح لاعب حرس الحدود السابق مدرباً عاماً وأحمد مصطفى مدرباً لحراس المرمى.

كما وجه مجلس إدارة نادي الشمس الشكر إلى الجهاز الفني الحالي للفريق بقيادة أحمد على بعد تراجع نتائج الفريق في دوري القسم الثالث.

يذكر أن أحمد عيد عبد الملك قد أكد أن مجموعة نادى الزمالك فى دورى أبطال أفريقيا، والتى تضم الترجي ومولودية الجزائر وتونغجيت السنغالي، ليست صعبة بقدر المجموعة الثانية والتى يأتى على رأسها فريق صن داونز الجنوب أفريقى، وكتب عبد الملك عبر حسابه الشخصى على تويتر: الي زعلان من مجموعة الزمالك يبص علي المجموعة دي: المجموعة B : مازيمبي - صنداونز - الهلال - شباب بلوزداد.

واصل: من بدري كدة المجموعة مش سهلة زي ما بعض الناس بيقولو لازم تركيز من بدري و ال ٩ نقط علي ملعبك لازم تاخدهم اولاً و بعدين تدور انك تجمع من ٣ ملاعب اصعب من بعض اللعب في السنغال صعب جداً و كمان فرق شمال افريقيا ماتشاتها دايماً فيها ندية ربنا يسهل و نصعد اول ونريح نفسنا من الحسابات .