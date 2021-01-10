شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة كهربا في الأهلى من عقوبة المليون إلى "متصدر" قائمة هدافى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد ترتيب هدافى الدورى المصرى تصدر محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الاهلى قائمة الهدافين ، وإعتلاءه القمة بعد أن وصل رصيده إلى 4 أهداف مع الفريق الأحمر، بعد ان أعاد موسيمانى مدرب الاهلى اكتشاف اللاعب وثقته في نفسه .

ورغم أن كهربا انضم إلى النادى الأهلى في الانتقالات الشتوية العام الماضى، إلا أن توقف النشاط بسبب فيروس كورونا وعدم الاعتماد علي، حال دون ظهور قدراته الفنية، وفى سبتمبر الماضى تم توقيع عقوبة مالية على كهربا قدرها مليون جنيه من النادى الأهلى.

وجاء توقيع العقوبة بعد أن دخل الثنائى محمد الشناوى ومحمود عبد المنعم كهربا فى مشادة بسيطة بغرفة الملابس قبل التوجه لأداء المران قبل أن ينتهى الموضوع سريعا بينهما، إلا أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة تدخل فى الأمر وحاول معرفة السبب ليرفض الثنائى الحديث فى الأمر، وهدد سيد عبد الحفيظ بتغريم الثنائي، إلا أن الشناوى وكهربا أكدا أنه لا يحق له ذلك، خاصة أنه أمر شخصى بينهما وانتهى سريعاً قبل أن يحتد الحوار بينهما ويتدخل أكثر من لاعب وأكدوا لعبد الحفيظ أنه السبب الرئيسى فى تدهور الفريق وتوتر العلاقة بين اللاعبين، فتم توقيع عقوبة مالية قدرها مليون جنيها على اللاعب.

ولكن بعد مجيئ موسيمانى بدأ في الاعتماد على اللاعب و ظهرت قدراته الفنية، وتألقه داخل المستطيل الأخضر، حتى أنه شارك مع الفريق هذا الموسم في 6 مباريات وتمكن من تسجيل 4 أهداف خلال مشاركته في الـ 6 مباريات، حيث سجل أمام كل من سيراميكا وغزل المحلة والاتحاد السكندرى ومصر المقاصة.