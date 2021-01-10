شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صفوت يتأهل إلى الدور الثانى بتصفيات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح المصري محمد صفوت فى التأهل إلى الدور الثاني من تصفيات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعد فوزه على البلجيكي آرثر دي جريف بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-2، 6-4 ، حيث تنطلق الأدوار الرئيسية من بطولة استراليا المفتورحة يوم 8 فبراير في مدينة ميلبورن الأسترالية.

وينتظر صفوت الفائز من الأوكراني إليا مارتشينكو، والبلجيكي كيمر كوبيانس لملاقاته في الدور الثاني من تصفيات البطولة.

ويحتل صفوت التصنيف 153 عالميا، فيما يتواجد دي جريف في التصنيف 338، ويعد أفضل إنجاز لـ صفوت في بطولة أستراليا المفتوحة هو الوصول إلى الدور الأول الرئيسي بالنسخة الماضية في 2020.

فيما تواجه المصرية ميـار شريـف بطلة التنس اليابانية أكيكو أوماي في الدور الأول من تصفيات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.