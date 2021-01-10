شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تحفيزية على هامش مران المقاولون استعداداً لسيراميكا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة وعضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق اليوم لتحفيزهم قبل خوض مباراة سيراميكا المقرر لها الثلاثاء المقبل بالدوري، وتحدث المشرف على الكرة مع اللاعبين عن أهمية استعادة وضع الفريق بجدول الدوري ومواصلة الانتصارات التي بدأت الجولة الماضية بالفوز على البنك الأهلي.

وطالب فتحي اللاعبين بغلق صفحة البطولة الكونفدرالية والاستفادة من التجربة، كما وجه التحية للمدير الفني عماد النحاس الذي لا يدخر جهدا مع الفريق خلال فترة العزل واصابته بفيروس كورونا مع المدرب العام علاء عبد الغني.



المقاولون (1)



المقاولون (2)

وأغلق الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، صفحة وداع كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب الهزيمة فى تونس من النجم الساحلى بهدفين مقابل هدف، فى دور الـ 32 الأول من البطولة، وذلك من أجل التركيز فى مسابقة الدورى العام، خاصة وأن الفريق يسعى إلى تحسين مركزه بالمسابقة بعدما تراجعت النتائج خلال الفترة الماضية.

وطالب الجهاز الفنى لاعبى الفريق بضرورة التركيز على تحسين النتائج فى الدورى العام، بداية من مباراة سيراميكا المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من عمر المسابقة المحلية.

ويحتل المقاولون المركز الـ 17 بجدول مسابقة الدورى العام، وذلك بعد خوض 4 مباريات، حيث تلقى ذئاب الجبل الهزيمة أمام الزمالك ووادى دجلة والانتاج الحربى، قبل أن يفوز على البنك الأهلى، وسجل لاعبو المقاولون 3 أهداف واستقبلت شباكهم 5 آخرين.

وجدد مسئولو المقاولون العرب ثقتهم فى الجهاز الفنى للفريق بقيادة عماد النحاس، رغم الخروج المبكر لذئاب الجبل من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث أكد مسئولو النادى أن الظروف التى سبقت المباراة بسبب إصابات كورونا بالإضافة إلى "التعنت" التحكيمى من وجهة نظرهم، أدت إلى خسارة الفريق فى لقاء العودة بتونس أمام النجم الساحلى والخروج من البطولة.

وكان المقاولون العرب قد ودع الكونفدرالية من دور الـ32 الأول، بعد الخسارة من النجم الساحلى بنتيجة 2 / 1 فى مباراة العودة بالمنستير، بعد التعادل سلبياً فى القاهرة.