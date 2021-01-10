شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل انتخابات رابطة الممتاز لعدم اكتمال العدد المطلوب للمرشحين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تدرس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أحمد مجاهد، فى اجتماعها المقبل، اختيار موعد جديد لانتخاب المكتب التنفيذى لرابطة الأندية المحترفة للقسم الأول، بعدما انتهت اليوم مهلة تقديم الأندية لترشيحاتها دون أن يتقدم العدد المطلوب من المرشحين.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد خاطب أندية الممتاز الاثنين الماضي الماضي بشأن تقديم ترشيحاتها حتى يوم 10 يناير، على أن تقام انتخابات المكتب التنفيذي الأربعاء 13 يناير.
وحددت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة 30 سبتمبر المقبل موعداً لانتهاء مسابقة الدورى العام الموسم الجارى 2020 -2021، بعدما وافقت اللجنة على توقف المسابقة شهرا بسبب مشاركة منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021 وتحديدا فى شهر يوليو المقبل، بناء علي طلب الأندية التي اعترضت علي اقامة مباريات الدوري أثناء الأولمبياد ما يعني فقدان الأندية للاعبيها الدوليين طوال فترة الأولمبياد.
وسبق وحددت لجنة المسابقات السابقة برئاسة مازن مرزوق يوم 15 أغسطس المقبل موعدا لانتهاء الدورى، كما كان مرزوق اقترح على الأندية قبل انطلاق الموسم إقامة المباريات بدون لاعبي المنتخب الأولمبي ولم تعترض الأندية ماعدا نادي إنبي الذي رفض الأمر نظرا لوجود أكثر من لاعب في صفوفه بالمنتخب الأولمبي.