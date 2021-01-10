شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل انتخابات رابطة الممتاز لعدم اكتمال العدد المطلوب للمرشحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أحمد مجاهد، فى اجتماعها المقبل، اختيار موعد جديد لانتخاب المكتب التنفيذى لرابطة الأندية المحترفة للقسم الأول، بعدما انتهت اليوم مهلة تقديم الأندية لترشيحاتها دون أن يتقدم العدد المطلوب من المرشحين.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد خاطب أندية الممتاز الاثنين الماضي الماضي بشأن تقديم ترشيحاتها حتى يوم 10 يناير، على أن تقام انتخابات المكتب التنفيذي الأربعاء 13 يناير.