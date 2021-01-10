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ضحكة مصطفى محمد وساسى تخطف الأنظار فى تدريب الزمالك.. صور

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القاهرة - سامية سيد - خطفت ضحكة مصطفى محمد مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الأنظار خلال مشاركته فى تدريب الفريق الجماعى، الذى أقيم اليوم، الأحد، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة المصرى البورسعيدى فى المباراة التى ستجمعهما يوم الثلاثاء على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

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وظهرت علامات السعادة على مصطفى محمد، الذى دخل فى وصلة هزار مع معظم اللاعبين فى مقدمتهم الدولى التونسى فرجانى ساسى وأحمد سيد زيزو، وذلك بعدما أصبح اللاعب على بعد خطوة من تحقيق حلم احترافه بنادى سانت أتيان الفرنسى، بعدما أبدى مسئولو الزمالك موافقتهم على رحيل اللاعب، وتتبقى الرتوش الأخيرة لإتمام الصفقة.

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وقال عبدالحليم علي مدير الكرة بفريق الزمالك، إن الجهاز الفني أغلق ملف مباراة طلائع الجيش وبات يفكر حاليا في لقاء المصري البورسعيدي، مؤكدًا أن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو يتعامل مع كل مباراة على حدة، ويسعى لتحقيق الفوز على المصري البورسعيدي والحفاظ على نتائجه الإيجابية لإعتلاء الصدارة.

أضاف عبدالحليم علي أن لاعبي الفريق يخضعون للتدريبات الاستشفائية بالشكل الأمثل من أجل تفادي الإجهاد والإرهاق في ظل تلاحم المباريات.

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وأوضح مدير الكرة بالنادي أن الفريق سيختتم تدريباته غدا الإثنين بملعب النادي، وسيتوجه عقب المران إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي.

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