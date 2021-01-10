شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبًا فى قائمة بيراميدز لمباراة وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تخوض مباراة وادي دجلة في الدوري الممتاز، ويستضيف بيراميدز نظيره وادي دجلة فى الخامسة مساء غدٍ الاثنين، في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة للدوري الممتاز، على استاد الدفاع الجوي.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - المهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - علي جبر - طارق طه - أحمد فتحي - أحمد سامي

خط الوسط: عمر جابر - أحمد توفيق - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - محمود حمادة - أحمد الشيخ - إبراهيم عادل

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس

ويحتل بيراميدز المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 8 نقاط، حصدهم من 5 مباريات، فيما يقع وادى دجلة بالمركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط، حصدهم من 5 مواجهات.