شكرا لقرائتكم خبر عن أبو طالب العيسوي: الإسماعيلى جاء للمغرب من أجل الصعود لنهائى كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أبو طالب العيسوي، المدير الفني للنادى الإسماعيلى أن فريقه حضر للمغرب من أجل القتال على حجز بطاقة الصعود للمباراة النهائية وذلك من أجل إسعاد جماهير الدراويش فى كل مكان.

أضاف العيسوي فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة أن الفريق يمر بطروف صعبة نظرًا للنتائج المتذبذبة فى مسابقة الدوري العام، لكن اللاعبين تعاهدوا من أجل تعديل المسار وفتح صفحة جديدة مع عشاق النادى والفوز والصعود للمباراة النهائية لتكون بداية صفحة جديدة.

وعن مباراة الغد قال العيسوي إن الفريق فى حالة تركيز تامة وأن الجهاز حذر اللاعبين من الوقوع فى أى أخطاء خلال أحداث المباراة.

وحرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على الاتصال هاتفياً بالمستشار محمد الكلية رئيس بعثة النادى الاسماعيلى فى المغرب للاطمئنان على استعدادات الدراويش للمباراة المرتقبة مع الرجاء المغربى المقرر لها غداً الاثنين على ستاد مراكش الكبير بإياب الدور قبل النهائى للبطولة العربية ومن جانبه تمنى وزير الرياضة التوفيق للإسماعيلى فى المباراة حتى يعود للقاهرة حاملا تذكرة نهائى كأس العرب.

على جانب آخر يقوم السفير المصري بالرباط اشرف ابراهيم بالإتصال برئيس بعثة الدراويش بشكل مستمر للإطمئنان على أحوال البعثة ومحاولة تذليل أى عقبات تواجه البعثة وتوفير إحتياجات الفريق الذى يلعب بإسم مصر .

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وحصلت إدارة الرجاء المغربى على موافقة من الاتحاد العربى يتيح له بإجراء مباراته أمام الإسماعيلى، فى ملعب مراكش الكبير بدل ملعب "محمد الخامس" بالدارالبيضاء، الذى تضررت أرضيته بسبب تساقط الأمطار الكثيف فى الفترة الأخيرة.