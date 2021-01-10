شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع ياسين: موسيمانى أمه دعياله بتدريب الأهلى وباتشيكو محظوظ بالزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر ربيع ياسين، المدير الفنى السابق لمنتخب الشباب، أن بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى "أمه دعياله" لأنه تولى فريقاً بحجم وإمكانيات القلعة الحمراء، لأنه يمتلك منظومة رائعة ومجلس إدارة دائماً ما يكون فى ظهر أى مدير فنى، بالإضافة إلى أنه لو طلب "لبن العصفور" ستوفره الإدارة على الشكل الملائم.

وعن باتشيكو فى الزمالك، قال مكتشف النجوم إن الخواجة البرتغالى مدرب محظوظ نظرا لقيادته الفريق الأبيض فى تلك الفترة التى يمتلك فيها أبناء القلعة البيضاء أحد أفضل الأجيال على مدار التاريخ، واستطاعوا تحقيق الكونفدرالية العام قبل الماضى والوصول للمباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا العام الماضى.

وأكد ربيع ياسين أنه يعتبر أى مدير فنى يتولى قيادة الأهلى والزمالك محظوظاً بمعنى الكلمة لأنهم يدربون أندية تمتلك قاعدة جماهيرية وإدارية جبارة وتوفر كل شيء من كل إنجاح المنظومة.

وعن أفضل لاعب فى الكرة المصرية حاليا قال نجم الأهلى السابق، من الصعب الحكم فى الوقت الحالى عن أفضل لاعب نظرا لتواجد أكثر من نجم، سواء فى الأهلى أو الزمالك أو بيراميدز أو فى بعض الأندية الأخرى، قائلا، "اعطونى شهرين علشان أقولك مين أفضل لاعب فى مصر".