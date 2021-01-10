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رابيد تيست لـ "سيراميكا" قبل مواجهة المقاولون العرب

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القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا لتحليل رابيد تيست، قبل انطلاق مران اليوم، على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة بالدوري.

جاء ذلك وفقا لقرار الاتحاد المصري لكرة القدم، بإلزام الأندية بضرورة إجراء تحليل رابيد تيست قبل أي مباراة في مسابقة الدوري الممتاز، ب 48 ساعة، للكشف المبكر عن أي إصابات بفيروس المستجد كوفيد 19.

ويستعد فريق سيراميكا لمواجهة المقاولون العرب، في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في البقاء المؤجل بينهما من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 7 نقاط، جمعها من خمس مباريات.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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