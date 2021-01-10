شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يعقد جلسة خاصة مع فرجانى ساسى بعد تدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة خاصة وسريعة مع فرجانى ساسى عقب نهاية مران الفريق الذى أقيم باستاد عبداللطيف أبورجيلة، وتحدث باتشيكو مع فرجانى ساسى خلال الجلسة عن بعض الأمور الفنية والخططية، وطلب المدير الفنى من اللاعب التركيز داخل الملعب، خاصة أن الفريق مقبل على مواجهات قوية فى بطولتى الدورى الممتاز ودورى أبطال أفريقيا.

وانتظم ساسي فى التدريبات الجماعية التى أقيمت اليوم، استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى فى اللقاء المقرر له الثلاثاء المقبل 12 يناير باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة للدورى الممتاز.

وغاب ساسى عن تدريبات فريقه طوال الأسبوع الماضى بعدما توجه اللاعب إلى مسقط رأسه فى تونس، وعاد مساء الجمعة الماضى، لينظم اللاعب اليوم فى التدريبات الجماعية للزمالك.

مسئولو الزمالك يرون أن هناك مرونة فى مسألة تجديد عقده عقب عودة اللاعب من تونس مع عائلته يبدو أن اللاعب أصبح لديه رؤية بالتنازل عن بعض مطالبة من أجل التجديد والبقاء فى الزمالك.

فى الوقت ذاته، خاض محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الزمالك، تدريبات خفيفة تحت قيادة عمرو عبدالسلام مدرب الحراس وذلك على هامش المران الجماعى، وأدى جنش بعض التدريبات التأهيلية فى صالة الجيمانزيوم، قبل أن يخضع اللاعب لحصة تدريبية بالتسديد على المرمى من داخل وخارج منطقة الجزاء تحت إشراف مدرب حراس المرمى.

يذكر أن جنش يعانى من إصابة فى العضلة الضامة ومازال يؤدى تدريباته التأهيلية استعدادا للعودة للتدريبات الجماعية للفريق فى الفترة المقبلة.