شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عبدالفضيل يسخر من تشبيه إمام عاشور بـ«ميسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق شريف عبدالفضيل مدافع الأهلي والاسماعيلي السابق، على تشبيه المحلل أحمد عفيفي، إمام عاشور نجم وسط الزمالك، بالأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة الإسباني، بعد هدفيه في شباك طلائع الجيش أمس السبت.

وعلق عبدالفضيل، على تغريدة أحمد عفيفي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلًا: «إذا كان إعلامكم بهذا التفكير.. يبقي الله يكون في عون الجماهير».

وكان عفيفي قد نشر صورة لميسي وإمام عاشور وعلق عليها:«لنترك الصورتين ونستمتع بهما معاً».