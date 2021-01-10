شكرا لقرائتكم خبر عن غياب التوانسة يصنع النجوم في الزمالك.. «عاشور» يكرر سيناريو ‏‏«عيد»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حينما تأتي الفرصة على طبق من ذهب فلا بد وأن يحسن المرء استغلالها، فربما لا تأتيه مجدداً بنفس الظروف.

إمام عاشور، كان حديث الساعة منذ أمس السبت نظير تألقه بقميص فريق الكرة بنادي الزمالك خلال مواجهة طلائع الجيش، بالجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واستغل إمام عاشور الدفع به أساسياً في المباريات القليلة الماضية على حساب الدولي التونسي فرجاني ساسي، بسبب أزمات الأخير المتلاحقة واستمرار مسألة تجديد عقده محل تفاوض بين الطرفين، مما دعى اللاعب لطلب إجازة والسفر إلى تونس.

«عاشور» تألق بشدة خلال المباريات التي نال خلالها ثقة باتشيكو المدير الفني للزمالك في التشكيلة الأساسية لفريقه وقدم نموذجاً صارخاً للاعب الارتكاز رقم 8، القادر على عمل التوازن الدفاعي مع القيام بواجبات هجومية والربط بين خطوط الفريق الثلاثة.

وسجل إمام عاشور هدفين على الطريقة العالمية في شباك الطلائع وكان أبرز أسباب توهج الفريق الأبيض في مواجهة الأمس، مستغلاً غياب التونسي ساسي، مقدماً أوراق اعتماده لجماهير ميت عقبة.

وما أشبه الليلة بالبارحة، فعلى ما يبدو أن غياب التوانسة عن صثفوف الزمالك هو مؤشر لصناعة نجم جديد بالقميص الأبيض، فمع نهاية 2019 فاجأ التونسي حمدي النقاز الجميع وأعلن عن فسخ تعاقده من طرف واحد ورحل عن صفوف الزمالك، ليضع الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون وقتها في ورطة وصداع عنيف في الجبهة اليمنى في ظل ابتعاد حازم إمام عن مستواه وتعرضه للاصابات بشكل متلاحق، إلا أن الأقدار شاءت بظهور خامة شابة مميزة للنور في تشكيلة الفارس الأبيض مستغلةً رحيل ظهير تونس، وهو أحمد عيد، اللاعب الشاب الذي يقدم مروداً رائعاً في قيادة الجبهة اليمنى للزمالك على مدار عام كامل، أثبت خلاله قدراته الكبيرة وشخصيته القوية داخل المستطيل الأخير، ليصيح عنصراً أساسياً في تشكيلة الفريق.