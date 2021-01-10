شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع مجلس الزمالك مع مديري الإدارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اجتمع المستشار اللواء عماد عبدالعزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، مع مديري الإدارات بالنادي للوقوف على سير العمل في الفترة الحالية.

وحرص رئيس اللجنة على الاستماع للمشاكل والأزمات التي واجهت الإدارات في الفترة الماضية.

وأكدت اللجنة مساندة ودعم جميع إدارات النادي، وحل كل الأزمات التي تواجههم في الفترة الحالية لكي تؤدي كل إدارة عملها على أكمل وجه دون أي معوقات، وذلك يصب في النهاية لصالح أعضاء النادي.

وشددت اللجنة على ظهور كل العاملين بالنادي بالشكل الذي يليق باسم الزمالك والالتزام بمواعيد العمل والأداء المميز الذي سوف يقابله اللجنة بتكريم الإدارة الأفضل. وطالبت اللجنة الإدارات بسرعة الأداء في تنفيذ المهام ومعاملة الأعضاء بشكل حضاري.