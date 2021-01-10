شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يقترب من كريم بامبو ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب مسئولو نادي الجونة من الحصول على خدمات كريم بامبو، صانع ألعاب فريق الكرة بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات التشوية الجارية.

وخرج بامبو من حسابات باتشيكو، المدير الفني للزمالك، خلال المباريات الماضية، حيث يعاني اللاعب من التهميش والخروج من قائمة الفريق بشكل شبه دائم.

ويسعى الجونة لترميم مركز صانع الألعاب من خلال الظفر بخدمات بامبو بتوصية من رضا شحاتة المدير الفني للفريق.

بقى أن نذكر أن بامبو سبق له اللعب بقميص الأهلي والاسماعيلي قبل الانتقال للزمالك في صيف 2019.