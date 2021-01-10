شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف حسن «خليفة صلاح» يتلقى عرضين للإحتراف الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى يوسف حسن، لاعب المقاولون العرب، الملقب بخليفة محمد صلاح، نجم الذئاب السابق، وليفربول الإنجليزي الحالي، من نادي بنفيكا ولشبونة لقضاء معايشة لمدة أسبوعين، بنية البيع النهائي حال اجتيازه الاختبارات الفنية.

وبعد ظهور اللاعب الصاعد مواليد 2003 للفريق الأول بنادي المقاولون العرب، بدأ يتلقى اللاعب سريعا العديد من العروض الخليجية لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، إلا أن إدارة الذئاب تفضل احتراف اللاعب أوروبيا لاستكمال مسيرة محمد صلاح الناجحة.