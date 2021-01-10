شكرا لقرائتكم خبر عن منافس الـ«بيج رامي».. قطر توقف بطل الأجسام سامي حداد بعد أيام من «اتفاق العُلا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد أيّام من توقيع «اتفاق العُلا»، أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، الأحد، أن خفر السواحل القطري أوقف بطل كمال الأجسام البحريني سامي الحداد، مطالبة بالإفراج الفوري عنه والتوقف عن التعرض للصيادين البحرينيين.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، إنها «تعرب عن استنكارها الشديد لقيام خفر السواحل القطرية بإيقاف بطل كمال الأجسام البحريني سامي الحداد، بينما كان في رحلة صيد بحري مع عدد من رفاقه في المياه الإقليمية البحرينية، وتدعو وزارة الخارجية السلطات القطرية إلى الإفراج الفوري عن المواطن البحريني سامي الحداد ورفاقه، والتوقف عن التعرض للصيادين البحرينيين في عرض البحر وإلقاء القبض عليهم دون وجه حق».

سامي إبراهيم الحداد، لاعب كمال أجسام بحريني، ولد في 24 يونيو 1973، داخل المحرّق بمملكة البحرين، بدأ التدريب في سنة 1991، تحديدًا حين كان في الثامنة عشرة من عمره، وبدأ التنافس في كمال الأجسام في السنة التالية، وكان مثالاً للتناظر يومها، فاز ببطولة البحرين لعدة سنوات، وبالميدالية الفضية في مسابقة كمال الأجسام في دورة الألعاب الآسيوية في بوسان بكوريا الجنوبية سنة 2002، وببطولة قطر المفتوحة 2003.

وكان الحداد نافس البطل المصري رامي السبيعي المُلقب بـ«بيج رامي»، ديسمبر 2013، في بطولة «مستر أولمبيا العالمية» والتي أقيمت للمرة الأولى في البحرين، وفق لما ذكرته صحيفة «الوسط» البحرينية.

يُذكر أن إيقاف الحداد، جاء بعد أيام قليلة من توقيع «اتفاق العلا»، الثلاثاء، الذي يهدف إلى إعادة العلاقات بين قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بعد أكثر من 3 أعوام من مقاطعة الدول الأربع لقطر.