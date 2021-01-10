شكرا لقرائتكم خبر عن أمين صندوق الإسماعيلي يشيد بجهود السفارة المصرية في المغرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد المستشار محمد الكلية، أمين صندوق الإسماعيلي، بالجهود المبذولة من قبل مسؤولي السفارة المصرية، في المغرب لتذليل كافة الصعاب أمام الفريق.

ويستعد الإسماعيلي، بقيادة ابوطالب العيسوي، لمواجهة الرجاء البيضاوي، الإثنين، في إياب الدور قبل النهائي للبطولة العربية، والتي ستجري في مراكش.

واضاف «الكلية»، أن أشرف إبراهيم، السفير المصري في المغرب، حريص على الاتصال به بشكل مستمر للاطمئنان على أحوال البعثة ومحاولة تذليل أي عقبات تواجه البعثة وتوفير احتياجات الفريق الذي يلعب باسم مصر.