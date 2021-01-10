شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي بالزي التقليدي في مواجهة الرجاء المغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يظهر الإسماعيلي بقميصه الأساسي باللون الأصفر والشورت الأزرق، خلال مواجهة فريق الرجاء صاحب الأرض بقميصه الأبيض خلال المباراة التي ستجمع الفريقين غدا الأثنين، في إياب دور الأربعة لبطولة كأس محمد السادس للاندية الأبطال.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الفني الذي تم عقده اليوم، بحضور معيط الشعري مراقب المباراة ودينا لحرش المنسق الإعلامي ومن جانب الإسماعيلى تواجد طارق أبوالليل المدير الإداري وعلاء وحيد المتحدث الرسمي فضلًا عن عدد من مسئولى الفريق المغربى.

وشهد الاجتماع الاتفاق على عدة أمور المقرر الالتزام بها خلال اللقاء المقرر إقامته باستاد الكبير في مدينة مراكش دون حضور جماهيرى مثل نظام التبديلات والذى سيتيح لكل فريق إجراء خمسة تغييرات كما سيتم الاحتكام لركلات الترجيح مباشرة دون إقامة أوقات إضافية في حال تعادل الفريقين في نتيجة المباراة.

يستضيف الفريق المغربى الدراويش في مواجهة لاتقبل القسمة على اثنين، علمًا بأن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الفريق الأصفر بهدف نظيف عن طريق فخر الدين بن يوسف.