شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. الأهلي يستقر على الإطاحة بـ 10 لاعبين من قائمة ‏كأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي على القائمة المختارة والنهائية من اللاعبين لخوض منافسات كأس العالم للاندية في فبراير المقبل بالدوحة.

وكان الأهلي قد أرسل قائمة أولية بـ 35 لاعباً للاتحاد الدولي «فيفا»، قبل أن يستقر على القائمة النهائية التي ستُرسل في الثالث والعشرين من يناير الجاري، حيث حدد «فيفا» 23 لاعباً بقائمة كل فريق يشارك في المونديال.

وتتجه النية داخل الجهاز الفني للأهلي للاطاحة بـ 10 لاعبين من القائمة النهائية لكأس العالم للأندية، في مقدمتهم خماسي فريق الشباب حمزة علاء حارس مرمى ومحمد شكرى وأحمد نبيل كوكا وعبدالرحمن أشرف مانو وزياد طارق، بالإضافة إلى كل من سعد سمير وكريم ندفيد ومحمود وحيد وأحمد ياسر ريان وصلاح محسن.

قائمة الأهلي النهائية في حالة عدم الحصول على صفقات جديدة ستكون على النحو التالي:

حراس المرمى :محمد الشناوي – على لطفي – مصطفى شوبير

خط الدفاع: بدر بانون – أيمن أشرف – على معلول – ياسر إبراهيم – محمد هاني – أحمد رمضان بيكهام- رامي ربيعة.

خط الوسط: عمرو السولية- أليو ديانج – حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – محمود كهربا – جونيور أجايي – وليد سليمان – طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: والتر بواليا – مروان محسن – محمد شريف