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وزير الشباب والرياضة يطمئن علي بعثة الإسماعيلي في المغرب

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اجري الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اتصالًا هاتفيًا، بالمستشار محمد الكلية، أمين صندوق وعضو مجلس إدارة النادى الاسماعيلى، رئيس بعثة الفريق، المتواجدة حاليًا في مراكش.

ويستعد الإسماعيلي للقاء إياب الدور نصف النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال، مع الرجاء البيضاوي، والمقررة في مراكش غدًا الأثنين.

وحرص وزير الشباب، خلال اتصاله، على الاطمئنان على بعثة الفريق المتواجدة في مدينة مراكش وطالبهم بإسعاد الجماهير المصرية والعودة بتذكرة نهائي البطولة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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