شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي قبل مواجهة الرجاء: حضرنا للمغرب من أجل «بطاقة النهائي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أبو طالب العيسوي المدير الفني للنادى الإسماعيلى، أن فريقه حضر للمغرب من أجل القتال على حجز بطاقة الصعود للمباراة النهائية وذلك من أجل إسعاد جماهير الدراويش فى كل مكان.

أضاف العيسوي خلال مؤتمر اللقاء، أن الفريق يمر بطروف صعبة نظرآ للنتائج المتذبذبة فى مسابقة الدوري العام ، لكن اللاعبون تعاهدوا من أجل تعديل المسار وفتح صفحة جديدة مع عشاق النادى والفوز والصعود للمباراة النهائية لتكون بداية صفحة جديدة . وعن مباراة الغد قال العيسوي أن الفريق فى حالة تركيز تامة وان الجهاز حذر اللاعبين من الوقوع فى أى أخطاء خلال أحداث المباراة .