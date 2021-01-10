شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستقر على قيد كريم نيدفيد في القائمة الأفريقية ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي على قيد كريم وليد «نيدفيد» في قائمة الفريق الأفريقية في النسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا.

وتعافى كريم ندفيد من الإصابة الطويلة التي لحقت به والتي أبعدته عن الملاعب لفترة زادت عن عام ونصف.

ومن المقرر أن يبدأ كريم ندفيد في المشاركة مع الأهلي في التدريبات الجماعية بعد أسبوعين.

كما سيقوم النادي الأهلي بقيد لاعبه الزامبي والتر بواليا في قائمته الأفريقية بعد انضمامه لصفوف الفريق في موسم الانتقالات الشتوية الجارية قادمًا من الجونة.