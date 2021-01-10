شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحصّن «عاشور» ضد الإغراءات الخارجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس مجلس إدارة نادى الزمالك تحصين إمام عاشور لاعب الفريق الكروى الأول مبكرا من ضغط الإغراءات الخارجية، وذلك من أجل تحفيزه على التركيز في الملعب فقط ويمتد عقد عاشور 3 سنوات ونصف السنة مع الأبيض، إلا أن النية تتجه لتعديل عقده، خاصة أنه من أصحاب العقود الصغيرة، وذلك في ظل اتجاه الإدارة لتحقيق المساواة وتقليل الفارق الكبير والتفاوت بين الرواتب السنوية للاعبين.

وفى ذات السياق، نجح إمام عاشور، في نيل إشادة الخبراء والجماهير، واعتلى مكانة كبيرة في قلوب الزملكاوية التي جعلت من اسمه «تريند» على مواقع التواصل الاجتماعى، أمس الأول، عقب قيادة الفريق الأبيض للثأر من الجيش والفوز بثلاثية سجل منها عاشور هدفين، واعتلى بها الزمالك صدارة الدورى، متساويا مع الأهلى في عدد النقاط.

في سياق مختلف، أكد البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، رضاءه عن الأداء الذي ظهر به اللاعبون أمام طلائع الجيش.. مشددا على أنه يشعر بالفخر الشديد لأنه يقود مثل هؤلاء اللاعبين.

أضاف باتشيكو أن الزمالك سيطر على المباراة معظم الأوقات وقدم مباراة كبيرة. قائلا: إن المباراة السابقة قدم بها اللاعبون أداء لم يرضينى، لذا كنت عصبيا، لأنه يجب أن تكون هناك جدية أكثر.

وواصل المدير الفنى للزمالك: «نغير من مراكز بعض اللاعبين.. وننظر لكل مباراة على حدة، واللاعبون يستحقون الإشادة لأنهم عالجوا الكثير من السلبيات، وأشكر جمهور الزمالك على الدعم والمساندة».

كما أشار باتشيكو: «لعبنا مباريات كثيرة وفقدنا لاعبين أساسيين، وكنت دائما أحاول التغلب على الغيابات.. مشددا على أن إمام عاشور لم يكن مقيدا في إفريقيا وعندما عاد تم إيقافه مرتين، لذا لم يكن يلعب باستمرار، لكنه دخل الأجواء وأنا سعيد بمستواه وأعمل بجدية مع باقى الشباب الموجودين، وكل اللاعبين سيشاركون في المباريات لكن مع الوقت».

وعن التونسى فرجانى ساسى ومصطفى محمد، لاعبى الفريق، أوضح باتشيكو أنهما لم يكونا منتظمين في التدريبات، وبالتالى لم يتواجدا في الفترة الأخيرة.

وأكمل باتشيكو: «الموسم الماضى كانت هناك صعوبة وضغط مباريات وسفر كثير ولا أعلم لماذا لا يراعى اتحاد الكرة المصرى ضغط المباريات، لأن هذا يصعب من الأمور، كما أطلب من مسؤوليه بوجود إمكانية عدم إجراء تعديلات على الدورى لأنه يؤثر على استعدادات الفريق.

ومن جانبه أكد أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، أن الفوز الكبير والأداء المميز أمام طلائع الجيش يعبران عن الاستقرار الذي ينعم به الفريق داخل وخارج الملعب. وشدد قاسم على أن اللاعبين لديهم ميزة وهى الاستقرار الفنى، وهو أمر هام للحفاظ على مسيرة الفريق. وأشاد المشرف العام بالمستوى الذي قدمه اللاعبون خلال المباراة.

وأوضح قاسم أن تغييرات باتشيكو حاول خلالها المدير الفنى دخول كل اللاعبين لفورمة المباريات لمواجهة ضغط مباراة المصرى المقبلة والمقرر لها الثلاثاء، متمنيا ألا يكون هناك أي تأثير سلبى على اللاعبين بسبب ضيق الوقت.

وفى سياق قريب، قرر الجهاز الفنى خوض اللاعبين مرانهم اليوم الأحد بملعب النادى، استعدادا لمواجهة المصرى في الجولة السابعة للدورى الممتاز، والمقرر إقامتها مساء الثلاثاء المقبل باستاد الجيش، في مدينة برج العرب بالإسكندرية.