شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يبحث عن عودة الانتصارات أمام دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، نظيره وادى دجلة، اليوم «الاثنين»، في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدورى العام، والمقرر إقامتها على أرض ملعب استاد الدفاع الجوى، عند الخامسة مساء.

يدخل بيراميدز المباراة بحثا عن الفوز وتحقيق الثلاث نقاط خصوصا بعد التعادل السلبى الأخير أمام البنك الأهلى، ورغبة في تحسين وضعه في جدول الترتيب، حيث يحتل الفريق المركز السادس برصيد 8 نقاط.

على الجانب الآخر، يسعى وادى دجلة لتحقيق المفاجأة والظفر بالثلاث نقاط، حيث يحتل الفريق المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط، ويسعى نيكوديموس بابايڤاسيليو، المدير الفنى، لتحقيق الانتصار، خصوصا بعد الخسارة المفاجئة للفريق أمام إنبى في الوقت بدل الضائع.