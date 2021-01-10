شكرا لقرائتكم خبر عن بروفة ختامية لحفل افتتاح مونديال اليد الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تجرى الاستعدادات على قدم وساق لاستضافة فعاليات مونديال كأس العالم، التي ستنطلق الأربعاء المقبل، وتمتد حتى نهاية شهر يناير.

ويقام الثلاثاء البروفة الختامية لحفل الافتتاح، وعلمت «المصرى اليوم» أن مدة الحفل ستقتصر على ربع ساعة فقط، تشتمل على فقرتين، الأولى عرض بلجيكى كندى بتقنية 3d على أرض صالة استاد القاهرة، يعتمد على الإبهار البصرى، يعقبه أغنية لتامر حسنى بعنوان «إرفع إيدك»، ومن المنتظر أن يدخل تامر حسنى والفرقة التي ستحيى الحفل نظام الفقاعة الطبية بداية من اليوم لضمان توفير الحماية الصحية لكافة المنتخبات المشاركة، وتنطلق البطولة بمواجهة منتخب مصر وتشيلى، وتحظى البطولة باهتمام عالمى كبير.

وكان هناك اجتماع حاسم، مساء الأحد، لتحديد مشاركة الجماهير من عدمها، وتقام البطولة على 4 صالات وسط إجراءات طبية مشددة، وأهمها الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولى، وهى الصالة التي تتسع لـ17 ألف متفرج، وتستضيف المباراة الافتتاحية بين مصر وتشيلى، والمباراة النهائية في البطولة، وخلال دور المجموعات التمهيدى ستستضيف الصالة المجموعتين الرابعة والسابعة، وتم تأسيسها عام 1991.