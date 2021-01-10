شكرا لقرائتكم خبر عن «أروابارينا» يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة وادي دجلة في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تخوض مباراة وادي دجلة في الدوري الممتاز.

ويستضيف بيراميدز نظيره وادي دجلة في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة للدوري الممتاز، على استاد الدفاع الجوي.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي- مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور- عبدالله بكري- على جبر- طارق طه- أحمد فتحي- أحمد سامي

خط الوسط: عمر جابر- أحمد توفيق- إيريك تراوري- إسلام عيسى- رمضان صبحي- نبيل دونجا- عبدالله السعيد- محمود حمادة- أحمد الشيخ- إبراهيم عادل

خط الهجوم: جون أنطوي- دودو الجباس