بعد تدخل عنيف من بيكهام.. إصابة علي معلول في مران الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

غادر علي معلول، ظهير أيسر الأهلي، مران الفريق اليوم بعد تعرضه للإصابة، إثر تدخل عنيف من أحمد رمضان بيكهام في كرة مشتركة بينهما.

وبحسب "اليوم السابع"، لم يستكمل معلول المران وفضل الجهاز الفنى إراحته ليخضع للفحص اللازم فى منطقة الساق من قبل الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، للوقوف على حجم الإصابة وموقفه من مباراة الإنتاج الحربي.

ويخشى الجهاز الفني للأهلي أن تتسبب الإصابة التي تعرض لها معلول فى غيابه عن مباراة الإنتاج الحربي المقرر لها بعد غد الثلاثاء بالجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وكان الأهلي قد فاز يوم الجمعة على سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين، في الجولة السادسة من الدوري.